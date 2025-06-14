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Трамп: Минюст США и ФБР расследуют нападение на законодателей Миннесоты

Трамп: Минюст США и ФБР расследуют нападение на законодателей Миннесоты Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняют обстоятельства нападения на членов законодательного собрания американского штата Миннесота.
Другие страны
14 июня 2025 г. 21:33
Трамп: Минюст США и ФБР расследуют нападение на законодателей Миннесоты

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняют обстоятельства нападения на членов законодательного собрания американского штата Миннесота.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении президента США Дональда Трампа.

По его словам, произошедшее, "по всей видимости, является целенаправленным нападением на законодателей штата". Как подчеркнул американский лидер, Минюст США и ФБР проводят расследование и намерены наказать "всех причастных по всей строгости закона". По словам Трампа, "в США не потерпят такого чудовищного насилия".

21:33

Депутат законодательного собрания американского штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж были застрелены в собственном доме.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Тим Уолц, назвав произошедшее "актом целенаправленного политического насилия".

Сенатор штата Джон Хоффман и его жена также получили множественные огнестрельные ранения и были прооперированы в госпитале. По словам Уолца, врачи "с осторожным оптимизмом" оценивают их шансы на выживание.

Стрельба произошла ранним утром в субботу, примерно в 13 км к северу от Миннеаполиса. По данным полиции, подозреваемый выдавал себя за полицейского и был замечен возле дома Хортман, когда правоохранители прибыли, чтобы обеспечить ее безопасность после нападения на Хоффмана.

По словам начальника Бюро уголовных расследований Миннесоты Дрю Эванса, когда офицеры попытались задержать подозреваемого, он открыл по ним огонь. Завязалась перестрелка, однако стрелявшему удалось скрыться. В настоящее время продолжается розыск. К расследованию подключилось ФБР.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Ədliyyə Nazirliyi, FTB Minnesota senatoruna hücumu araşdırır

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