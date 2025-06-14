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Стармер: Британия перебросит дополнительные истребители на базы на Ближнем Востоке

Стармер: Британия перебросит дополнительные истребители на базы на Ближнем Востоке Великобритания направит дополнительные истребители на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе.
Другие страны
14 июня 2025 г. 21:24
Стармер: Британия перебросит дополнительные истребители на базы на Ближнем Востоке

Великобритания направит дополнительные истребители на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в беседе с журналистами на борту самолета по пути на саммит Группы семи в Канаде.

"Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители. Это необходимо для оказания экстренной поддержки", - сказал он.

Представитель Стармера уточнил, что дополнительные самолеты-заправщики уже размещены в регионе. Экипажи начали готовиться к отправке в пятницу утром.

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Версия на азербайджанском языке Starmer: Britaniya Yaxın Şərq bazasına əlavə döyüş təyyarələri yerləşdirəcək

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