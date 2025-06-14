Путин и Трамп не исключили возвращения Ирана к переговорам с США

Путин и Трамп в телефонной беседе, несмотря на разницу в оценках ударов Израиля по Ирану, не исключили возвращения Тегерана к переговорам с Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в телефонной беседе не исключили возвращения Тегерана к переговорам с Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дипломат напомнил, что "Израиль нанес удары буквально накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда".

"Дональд Трамп со своей стороны также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана. Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", - добавил помощник российского лидера.

Также, по его словам, Путин сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

"Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные последующие усилия", - сообщил Ушаков.