Российский лидер подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом после 22 июня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины. Встреча продлилась чуть больше часа. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.

По итогам переговоров РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.