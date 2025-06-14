О нас

Российский лидер подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом после 22 июня

Российский лидер подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом после 22 июня Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.
В регионе
14 июня 2025 г. 21:09
Российский лидер подтвердил готовность продолжать переговоры с Киевом после 22 июня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины. Встреча продлилась чуть больше часа. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.

По итогам переговоров РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Putin Ukrayna ilə danışıqları iyunun 22-dən sonra davam etdirməyə hazır olduğunu tədiqləyib

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi