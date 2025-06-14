МАГАТЭ затрудняется спрогнозировать ситуацию на ядерных объектах Ирана

Ситуация вокруг конфликта Ирана и Израиля продолжает стремительно развиваться, поэтому "трудно делать какие-либо прогнозы" относительно текущего состояния и возможного развития событий на иранских ядерных объектах.

Ситуация вокруг конфликта Ирана и Израиля продолжает стремительно развиваться, поэтому "трудно делать какие-либо прогнозы" относительно текущего состояния и возможного развития событий на иранских ядерных объектах.

Как передает Report со ссылкой на итальянское агентство ANSA, такова предварительная оценка руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его данным, в настоящий момент восемь инспекторов агентства находятся в гостинице неподалеку от аэропорта Тегерана. Руководство МАГАТЭ также пыталось, но не смогло установить контакт с представителем Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди, информирует агентство.

Ранее председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.