МИД КНР: Атака на ядерные объекты Ирана чревата катастрофой

Нападение на ядерные объекты Ирана может повлечь за собой катастрофические последствия.

Нападение на ядерные объекты Ирана может повлечь за собой катастрофические последствия.

Как передает Report, об этом предупредил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

"Действия Израиля серьезно нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, - приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая. - В частности, нападение на ядерные объекты Ирана создало опасный прецедент и может иметь катастрофические последствия".

Министр добавил, что Китай "призывает страны, имеющие влияние на Израиль, предпринять практические усилия по восстановлению мира".

Ван И также заявил, что КНР поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, законных прав и интересов, а также безопасности жизни людей. Пекин готов поддерживать связь с Тегераном и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль для смягчения ситуации, сказал китайский дипломат.