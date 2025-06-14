МИД КНР: Атака на ядерные объекты Ирана чревата катастрофой

Нападение на ядерные объекты Ирана может повлечь за собой катастрофические последствия.
Как передает Report, об этом предупредил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Действия Израиля серьезно нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, - приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая. - В частности, нападение на ядерные объекты Ирана создало опасный прецедент и может иметь катастрофические последствия".
Министр добавил, что Китай "призывает страны, имеющие влияние на Израиль, предпринять практические усилия по восстановлению мира".
Ван И также заявил, что КНР поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, законных прав и интересов, а также безопасности жизни людей. Пекин готов поддерживать связь с Тегераном и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль для смягчения ситуации, сказал китайский дипломат.