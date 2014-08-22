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    Почетный консул Азербайджана в Харькове приступил к своим обязанностям

    Глава МИД Украины Павел Климкин принял почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова. Как сообщили  Report в посольстве Азербайджана в Украине, министр вручил А. Салманову консульскую экзекватуру, поздравил его со вступлением в должность и пожелал дальнейших успехов. 

    Временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Назим Алиев, который также присутствовал на церемонии, выразил министру благодарность за положительное решение вопроса, несмотря на сложившуюся в стране ситуацию. Н. Алиев отметил, что вступление Афгана Салманова в должность придаст импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной и положительно скажется на региональном сотрудничестве.

    Отметим, что депутат Сумского областного совета, известный предприниматель и благотворительный деятель Афган Салманов Фаган оглы был назначен почетным консулом Азербайджана в Харькове распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 июня 2014 года. 

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