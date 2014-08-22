Почетный консул Азербайджана в Харькове приступил к своим обязанностям

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял почетного консула Азербайджана в Харькове Афгана Салманова. Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Украине, министр вручил А. Салманову консульскую экзекватуру, поздравил его со вступлением в должность и пожелал дальнейших успехов.

Временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Назим Алиев, который также присутствовал на церемонии, выразил министру благодарность за положительное решение вопроса, несмотря на сложившуюся в стране ситуацию. Н. Алиев отметил, что вступление Афгана Салманова в должность придаст импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной и положительно скажется на региональном сотрудничестве.

Отметим, что депутат Сумского областного совета, известный предприниматель и благотворительный деятель Афган Салманов Фаган оглы был назначен почетным консулом Азербайджана в Харькове распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 июня 2014 года.