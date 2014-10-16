Между Азербайджаном и Таджикистаном подписан ряд документов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 16 октября по завершении встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в расширенном составе с участием делегаций состоялась церемония подписания азербайджано-таджикских документов.

Как сообщает Report, совместную декларацию президента Азербайджанской Республики и президента Республики Таджикистан подписали президент Ильхам Алиев и президент Эмомали Рахмон.

Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций подписали министр чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов.

Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области карантина растений подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов.

Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области здравоохранения подписали министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев и министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Салимзода Нусратулло.

Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной Академией наук Азербайджана и Академией наук Республики Таджикистан подписали президент Национальной Академии наук Азербайджана Акиф Ализаде и президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими.