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    Между Азербайджаном и Таджикистаном подписан ряд документов

    Президенты подписали совместную декларацию президента Азербайджанской Республики и президента Республики Таджикистан

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 16 октября по завершении встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в расширенном составе с участием делегаций состоялась церемония подписания азербайджано-таджикских документов.

    Как сообщает Report, совместную декларацию президента Азербайджанской Республики и президента Республики Таджикистан подписали президент Ильхам Алиев и президент Эмомали Рахмон.
    Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций подписали министр чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов.
    Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области карантина растений подписали министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов.
    Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области здравоохранения подписали министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев и министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Салимзода Нусратулло.
    Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной Академией наук Азербайджана и Академией наук Республики Таджикистан подписали президент Национальной Академии наук Азербайджана Акиф Ализаде и президент Академии наук Таджикистана Фарход Рахими.

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