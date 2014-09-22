Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в США

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в США для участия в открывшейся в Нью-Йорке 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе визита запланировано выступление Э. Мамедъярова в общих дебатах 69-ой сессии Генассамблеи. Ожидается, что министр также примет участие в заседаниях ООН по различным вопросам, проведет ряд встреч в двустороннем и многостороннем формате.