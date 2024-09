Скончался автор хита My Heart Will Go On из "Титаника" Уилл Дженнингс

Автор текста песни My Heart Will Go On, которая стала главным саундтреком к фильму Джеймса Кэмерона "Титаник", Уилл Дженнингс умер в США на 81-м году жизни. Как передает Report , об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. Американский поэт-песенник умер в своем доме в городе Тайлер (штат Техас), последние несколько лет он страдал от проблем со здоровьем. Дженнингс дважды удостаивался премий "Оскар" и "Золотой глобус", трижды становился лауреатом "Грэмми". Он работал, в том числе с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Джимми Баффетом, Родни Кроуэллом.