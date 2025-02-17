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Ко Дню влюбленных в CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"

Ко Дню влюбленных в CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ британской романтической комедии "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки", приуроченный ко Дню влюбленных.
Шоу-бизнес
17 февраля 2025 г. 18:16
Ко Дню влюбленных в CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ британской романтической комедии "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки", приуроченный ко Дню влюбленных.

Как сообщает Report, картина снята по роману английской писательницы Хелен Филдинг. Режиссер фильма - Майкл Моррис.

Главные роли исполнили Рене Зеллвегер, Колин Фёрт, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Хью Грант, Эмма Томпсон и другие.

Коротко о фильме: Несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа - Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.

На закрытом показе приняли участие специальные гости международной платёжной системы Mastercard в рамках программы Priceless, известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Команда кинотеатра CineMastercard и декор компания "Большой праздник", тщательно продумали каждую деталь, чтобы гости погрузились в атмосферу любви и романтики. Воздушные шары - сердечки, живая музыка, яркий образ аниматора в виде сердца, романтичные композиции и памятные фотографии от Selfie Room придали вечеру светлые и искренние чувства.

Поддержку в организации мероприятия оказали: ресторан MADO, фото и видео - креативная компания Light in Black, event агентство Hellofox и вина премиум-класса Hillside.

CineMastercard всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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Версия на английском языке ФотоCineMastercard hosts pre-premiere screening of film “Bridget Jones: Mad About the Boy”
Версия на азербайджанском языке ФотоCineMastercard-da “Bridcit Cons.Oğlana heyran” filminin premyeradan öncə nümayişi keçirilib

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