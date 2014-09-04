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    В Маштаге произошел случай поножовщины

    Ссора между двумя знакомыми привела к поножовщине

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В поселке Маштага Сабунчинского района г. Баку произошел случай поножовщины. Как сообщили Report в Сабунчинском РУП, житель поселка Намик Гаджиагаев на почве ссоры ударил ножом своего земляка Натика Исаева.

    После нанесения ран своему знакомому Н. Гаджиагаев скрылся с места происшествия, а пострадавший был доставлен в больницу.

    В результате проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП и отделения полиции №14 оперативно-розыскных мероприятий, Н. Гаджиагаев был задержан и представлен следствию.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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