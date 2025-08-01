На Камчатке за час произошли три землетрясения магнитудой выше 5

Три землетрясения магнитудой 5,0, 5,8, 5,2 и 5,2 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 16:33 по 17:39 по всемирному координационному времени (с 20:33 по 21:39 по бакинскому времени).

Три землетрясения магнитудой 5,0, 5,8, 5,2 и 5,2 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 16:33 по 17:39 по всемирному координационному времени (с 20:33 по 21:39 по бакинскому времени).

Как передает Report, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Первое землетрясение произошло в 187 км от Петропавловска-Камчатского, второе - в 238 км, третье - в 218 км. Эпицентр первого сейсмологического события залегал на глубине 18,9 км, второго - на глубине 44,8 км, третьего - 33,8 км.