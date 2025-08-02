О нас

Бразилия готовит ответ на пошлины США

Бразилия готовит ответ на пошлины США Правительство Бразилии было готово к диалогу с США, но теперь работает над тем, чтобы дать должный ответ на введение Белым домом пошлин в размере 50% на часть товаров с 1 августа.
Другие страны
2 августа 2025 г. 04:51
Бразилия готовит ответ на пошлины США

Правительство Бразилии было готово к диалогу с США, но теперь работает над тем, чтобы дать должный ответ на введение Белым домом пошлин в размере 50% на часть товаров с 1 августа.

Как передает Report, об этом написал президент республики Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети Х.

"Мы всегда были открыты для диалога, - отметил он. - В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США". По его словам, только граждане и институты Бразилии вправе определять курс развития страны, в том числе взаимоотношения с Соединенными Штатами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Braziliya ABŞ-nin rüsum siyasətinə cavab hazırlayır

Самое читаемое

Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
Google не предупредил 10 млн человек о землетрясении в Турции
28 июля 2025 г. 05:40
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
28 июля 2025 г. 07:47
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
При тушении пожара в Бурсе водовоз упал в овраг, погибли три человека
28 июля 2025 г. 01:42
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
ВСУ ликвидировали командира российского полка Лебедева
26 июля 2025 г. 22:07
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
30 июля 2025 г. 04:40
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
30 июля 2025 г. 13:07
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
На Камчатке магнитуда землетрясения достигла 8,7
30 июля 2025 г. 06:07
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
Более 3,5 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров недалеко от Бурсы
28 июля 2025 г. 00:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi