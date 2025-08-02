Бразилия готовит ответ на пошлины США

Правительство Бразилии было готово к диалогу с США, но теперь работает над тем, чтобы дать должный ответ на введение Белым домом пошлин в размере 50% на часть товаров с 1 августа.

Правительство Бразилии было готово к диалогу с США, но теперь работает над тем, чтобы дать должный ответ на введение Белым домом пошлин в размере 50% на часть товаров с 1 августа.

Как передает Report, об этом написал президент республики Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети Х.

"Мы всегда были открыты для диалога, - отметил он. - В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США". По его словам, только граждане и институты Бразилии вправе определять курс развития страны, в том числе взаимоотношения с Соединенными Штатами.