В американском штате Монтана произошла стрельба, есть погибшие

В результате стрельбы в городе Анаконда, штат Монтана (СЩА - ред.), погибло четыре человека
Как передает Report, об этом сообщает бюро по обороту взрывчатки, табака, алкоголя и оружия (ATF) в соцсети X.
"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", - говорится в публикации ведомства.
Бюро не приводит подробностей инцидента. Местное отделение телеканала
Телеканал добавил со ссылкой на данные офиса шерифа округа штата Гранит, что правоохранительные органы также провели обыск в доме Брауна в Анаконде.