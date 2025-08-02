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В американском штате Монтана произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Монтана произошла стрельба, есть погибшие В городе Анаконда в американском штате Монтана произошла стрельба, несколько человек пострадали.
Другие страны
2 августа 2025 г. 01:44
В американском штате Монтана произошла стрельба, есть погибшие

В результате стрельбы в городе Анаконда, штат Монтана (СЩА - ред.), погибло четыре человека

Как передает Report, об этом сообщает бюро по обороту взрывчатки, табака, алкоголя и оружия (ATF) в соцсети X.

"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", - говорится в публикации ведомства.

Бюро не приводит подробностей инцидента. Местное отделение телеканала NBC в Монтане NBC Montana уточняет, что стрельба произошла в баре Owl Bar. Телеканал также опубликовал фото предполагаемого виновника стрельбы - 45-летнего Майкла Брауна, которого ищет местная полиция.

Телеканал добавил со ссылкой на данные офиса шерифа округа штата Гранит, что правоохранительные органы также провели обыск в доме Брауна в Анаконде.

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