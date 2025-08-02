Трамп снова призвал главу ФРС добровольно уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) Джерома Пауэлла уйти в отставку.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) Джерома Пауэлла уйти в отставку.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Опоздавший" Пауэлл должен уйти в отставку, как ушла в отставку Адриана Куглер, назначенная [предыдущим президентом США Джо] Байденом. Она знала, что он ошибся в вопросе процентных ставок. Он тоже должен уйти в отставку", - отметил Трамп.

В пятницу Куглер заявила, что покинет совет управляющих ФРС 8 августа.