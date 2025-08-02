Иран создаст Совет обороны после изменений в структуре Совета нацбезопасности

Совет обороны будет создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

Совет обороны будет создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Fars .

"По завершении структурных изменений в Высшем совете национальной безопасности осведомленные источники сообщают о создании Совета обороны – нового совета со стратегическими задачами в области оборонной политики страны, структура которого будет окончательно (сформирована - ред.) в ближайшее время", - говорится в сообщении агентства.

Информация о создании Совета обороны появилась через полтора месяца, после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.