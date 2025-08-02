О нас

Иран создаст Совет обороны после изменений в структуре Совета нацбезопасности

Иран создаст Совет обороны после изменений в структуре Совета нацбезопасности Совет обороны будет создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности исламской республики.
В регионе
2 августа 2025 г. 03:18
Иран создаст Совет обороны после изменений в структуре Совета нацбезопасности

Совет обороны будет создан в Иране после внесения изменений в структуру Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Fars.

"По завершении структурных изменений в Высшем совете национальной безопасности осведомленные источники сообщают о создании Совета обороны – нового совета со стратегическими задачами в области оборонной политики страны, структура которого будет окончательно (сформирована - ред.) в ближайшее время", - говорится в сообщении агентства.

Информация о создании Совета обороны появилась через полтора месяца, после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İranda Müdafiə Şurası yaradılacaq

Экслюзивные новости

Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi