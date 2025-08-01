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NASA: Сведение МКС с орбиты требует сотрудничества всех партнеров

NASA: Сведение МКС с орбиты требует сотрудничества всех партнеров Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты требует совместной работы всех партнеров, в особенности России и США.
Другие страны
1 августа 2025 г. 23:51
NASA: Сведение МКС с орбиты требует сотрудничества всех партнеров

Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты требует совместной работы всех партнеров, в особенности России и США.

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кеннет Бауэрсокс.

"Космическая станция создавалась для совместной эксплуатации. Необходима работа всех партнеров, особенно России и Америки, которые должны быть в состоянии сотрудничать для сведения станции с орбиты", - сказал он на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к МКС.

"Команда космической станции работает вместе, чтобы выработать окончательный план, в котором мы используем российские элементы и американские элементы вместе, чтобы снизить риск для людей на Земле, когда мы будем сводить Международную космическую станцию с орбиты в океан", - отметил Бауэрсокс.

По словам руководителя программы МКС в NASA Даны Вайгел, "текущий план состоит в том, чтобы российский сегмент контролировал высоту, а американский аппарат для сведения станции с орбиты отвечал за создание тяги и разгон". "Это в значительной степени комплексный план и комплексное решение. Часть того, над чем сейчас работает Роскосмос, это доставка топлива", - указала она.

По ее словам, согласно прогнозам, объем топлива на станции, необходимый для сведения ее с орбиты, достигнет нужного уровня в начале 2028 года. "В середине 2028 года мы, вероятно, начнем снижаться, а затем в середине 2029 года прибудет наш аппарат для сведения с орбиты, так что такова примерная последовательность событий", - добавила Вайгел.

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