Бывший инженер Google: Искусственный интеллект уничтожит человечество с вероятностью 95%

Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "как минимум 95%", если оно продолжит идти по нынешнему пути.

Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "как минимум 95%", если оно продолжит идти по нынешнему пути.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times , такое мнение высказал Нейт Соарес, бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президента Исследовательского института машинного интеллекта.

"Если мы не свернём с текущего курса - шансов избежать гибели почти нет. Мы мчимся к обрыву на скорости 100 км/ч", - сказал он.

С ним согласны лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон, математик Йошуа Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

Все они подписали заявление, в котором говорится:

"Снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой".

Отмечается, что опасения связаны с возможным появлением суперразумного ИИ (ASI), способного к обману, планированию и выходу из-под контроля. Даже сейчас ИИ уже может лгать, а его внутренние процессы зачастую непонятны людям.

Некоторые эксперты считают, что риск не полного вымирания, а "постепенного обессиливания" человечества - также реален: в мире, где решения принимают машины, людям просто не останется места.