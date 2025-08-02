Ровшан Садыгбейли: Азербайджан создал историческую возможность для мира на Южном Кавказе

Ровшан Садыгбейли: Азербайджан создал историческую возможность для мира и стабильности в регионе Южного Кавказа

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия на конференции "Хельсинки+50", посвященной 50-летию Хельсинкского Заключительного Акта, вновь подтвердила, что принципы ОБСЕ остаются в силе, и они должны оставаться основой для обеспечения безопасности и стабильности в ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом написал постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в условиях, когда ОБСЕ не смогла выполнить свой мандат по решению конфликта, Азербайджан был вынужден восстановить свою суверенность и территориальную целостность:

"Хотя ОБСЕ не смогла дать необходимый ответ, Азербайджан восстановил справедливость и закон, создав историческую возможность для мира и стабильности в регионе Южного Кавказа".