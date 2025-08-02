В Индонезии столб пепла от извержения вулкана поднялся на высоту 19 км

Столб пепла и дыма после нового извержения вулкана Левотоби на острове Флорес (провинция Восточная Нуса- Тенгара) поднялся на высоту более 19 км.

Столб пепла и дыма после нового извержения вулкана Левотоби на острове Флорес (провинция Восточная Нуса- Тенгара) поднялся на высоту более 19 км.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении японского национального метеорологического управления.

Сейчас оно оценивает возможность возникновения цунами после извержения, которое началось ориентировочно в 20.10. мск 1 августа. Сейчас вулкан активно выбрасывает клубы раскаленного пепла.

Предыдущее извержение Левотоби произошло 7 июля. Этот вулкан со сдвоенной вершиной расположен в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1 584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой Перемпуан (1 703 м).