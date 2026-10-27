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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:06
    Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации

    27 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Шейхой Ан-Нувейс.

    Как сообщает Report, гостья поделилась впечатлениями о грандиозной архитектуре Баку и Музее Победы.

    В ходе беседы был положительно оценен уровень плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией.

    Также были отмечены особое внимание и забота, проявляемые на государственном уровне о развитии туристического сектора страны. Было подчеркнуто, что современная туристическая инфраструктура создана не только в столице, но и в регионах.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации
    Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации
    Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации

    Лейла Алиева
    Фото
    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Фото
    Leyla Aliyeva meets with Secretary-General of UN Tourism
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