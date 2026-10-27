27 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Шейхой Ан-Нувейс.

Как сообщает Report, гостья поделилась впечатлениями о грандиозной архитектуре Баку и Музее Победы.

В ходе беседы был положительно оценен уровень плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией.

Также были отмечены особое внимание и забота, проявляемые на государственном уровне о развитии туристического сектора страны. Было подчеркнуто, что современная туристическая инфраструктура создана не только в столице, но и в регионах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.