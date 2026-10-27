Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации
Внутренняя политика
- 27 октября, 2026
- 17:06
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27 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Шейхой Ан-Нувейс.
Как сообщает Report, гостья поделилась впечатлениями о грандиозной архитектуре Баку и Музее Победы.
В ходе беседы был положительно оценен уровень плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной туристской организацией.
Также были отмечены особое внимание и забота, проявляемые на государственном уровне о развитии туристического сектора страны. Было подчеркнуто, что современная туристическая инфраструктура создана не только в столице, но и в регионах.
На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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