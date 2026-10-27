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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 16:54
    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva oktyabrın 27-də Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi xanım Şeyxa Əl Nuveysi ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, qonaq Bakının möhtəşəm memarlığı və Zəfər muzeyi ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

    Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Dünya Turizm Təşkilatı arasında mövcud səmərəli əməkdaşlığın səviyyəsi müsbət dəyərləndirilib.

    Həmçinin ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən xüsusi diqqət və qayğı qeyd olunub, paytaxtla yanaşı, regionlarda da müasir turizm infrastrukturunun yaradıldığı bildirilib.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Leyla Əliyeva Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Leyla Əliyeva Ümumdünya Turizm Təşkilatı
    Foto
    Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации
    Foto
    Leyla Aliyeva meets with Secretary-General of UN Tourism
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