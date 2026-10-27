В Баку обсуждают межкультурный диалог в эпоху искусственного интеллекта
Внешняя политика
- 27 октября, 2026
- 12:37
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В Баку проходит специальная совместная сессия III встречи высокого уровня международных организаций и VI встречи министров в рамках Бакинского процесса.
Как сообщает Report, первая часть сессии посвящена теме "От партнерства к совместным действиям: укрепление глобального взаимодействия во имя межкультурного диалога в эпоху искусственного интеллекта".
Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü keçirilir
3rd High-Level Meeting of International Organizations underway in Baku
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