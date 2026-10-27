В Баку обсуждают межкультурный диалог в эпоху искусственного интеллекта

В Баку проходит специальная совместная сессия III встречи высокого уровня международных организаций и VI встречи министров в рамках Бакинского процесса.

Как сообщает Report, первая часть сессии посвящена теме "От партнерства к совместным действиям: укрепление глобального взаимодействия во имя межкультурного диалога в эпоху искусственного интеллекта".