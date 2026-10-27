İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 12:24
    Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü keçirilir

    Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü və Bakı Prosesi çərçivəsində nazirlərin 6-cı görüşünün xüsusi birgə sessiyası keçirilir.

    "Report"un məlumatına görə, sessiyanın birinci hissəsi "Tərəfdaşlıqdan birgə fəaliyyətə: süni intellekt dövründə mədəniyyətlərarası dialoq naminə qlobal qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi"nə həsr olunub.

    Beynəlxalq təşkilatlar Sessiya Bakı şəhəri
    В Баку обсуждают межкультурный диалог в эпоху искусственного интеллекта
    3rd High-Level Meeting of International Organizations underway in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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