Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü keçirilir
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2026
- 12:24
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Bakıda Beynəlxalq təşkilatların 3-cü yüksək səviyyəli görüşü və Bakı Prosesi çərçivəsində nazirlərin 6-cı görüşünün xüsusi birgə sessiyası keçirilir.
"Report"un məlumatına görə, sessiyanın birinci hissəsi "Tərəfdaşlıqdan birgə fəaliyyətə: süni intellekt dövründə mədəniyyətlərarası dialoq naminə qlobal qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi"nə həsr olunub.
В Баку обсуждают межкультурный диалог в эпоху искусственного интеллекта
3rd High-Level Meeting of International Organizations underway in Baku
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