Представительство Азербайджана при ОБСЕ: Необходимо закрыть структуры, связанные с Минским процессом

Представительство Азербайджана при ОБСЕ: Необходимо закрыть структуры, связанные с Минским процессом

Хельсинкские соглашения 1975 года провозгласили неприкосновенность границ и отказ от применения силы против них как необходимые условия для мира и безопасности в Европе. Однако давайте будем честными с собой: избирательное применение этих и других принципов и обязательств ОБСЕ на протяжении десятилетий нанесло серьезный удар по безопасности и сотрудничеству в регионе ОБСЕ.

Как сообщает Report, это было подчеркнуто в заявлении, распространенном Постоянным представительством Азербайджана при ОБСЕ на конференции "Хельсинки+50", посвященной 50-летию Хельсинкского Заключительного Акта.

Опираясь на болезненный опыт Азербайджана, который страдал от грубых нарушений этих принципов, мы твердо убеждены, что эти принципы остаются в силе и должны быть основой безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ.

Азербайджан был вынужден восстановить свой суверенитет и территориальную целостность в условиях, когда ОБСЕ не выполняла свой мандат по урегулированию конфликтов. В то время как ОБСЕ не смогла должным образом отреагировать, Азербайджан восстановил справедливость и законность, создав историческую возможность для мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Устранение нарушений международных границ и ликвидация применения силы для захвата территорий открывают путь к мирному будущему в нашем регионе.

Способность ОБСЕ эффективно реагировать на риски и вызовы безопасности и стабильности будет зависеть от того, насколько организация будет гибкой, чтобы извлечь уроки из прошлых неудач, проанализировать их причины и адаптироваться к быстро меняющимся условиям, оставаясь актуальной и эффективной.

В этом контексте особенно важно закрыть структуры ОБСЕ, связанные с Минским процессом, которые утратили свою актуальность с окончанием конфликта, для урегулирования которого они были созданы. Повышение эффективности, прозрачности и подотчётности внутри организации, в том числе в процессе формирования бюджета, будет иметь ключевое значение для поиска решений текущих проблем и подготовки к будущим вызовам. Ограниченные ресурсы ОБСЕ должны использоваться там, где они наиболее необходимы.

Приоритетом должно стать целенаправленное и ориентированное на запрос практическое сотрудничество в рамках ОБСЕ, включая борьбу с транснациональными угрозами и другими невоенными вызовами безопасности.

Азербайджан является решительным сторонником эффективного многостороннего подхода, включая участие в ОБСЕ. Мы уверены, что ОБСЕ по-прежнему имеет потенциал для преобразования и возрождения как эффективная платформа для содействия всесторонней безопасности в регионе ОБСЕ. С учётом этого Азербайджан остаётся открытым для сотрудничества в рамках ОБСЕ и её институтов на основе собственных потребностей и приоритетов.