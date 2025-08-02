Reuters: НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине

США и остальные страны - члены НАТО разрабатывают новый механизм военных поставок, который будет сосредоточен на закупках американского оружия из списка приоритетных потребностей Украины.

США и остальные страны - члены НАТО разрабатывают новый механизм военных поставок, который будет сосредоточен на закупках американского оружия из списка приоритетных потребностей Украины.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Киев должен определить приоритетность необходимых ему вооружений партиями по $500 млн, а союзники по НАТО в координации с генеральным секретарем организации Марком Рютте решат, кто выделит на это средства. Предполагается, что благодаря такому подходу альянс сможет предоставить Украине американское оружие на сумму $10 млрд. По словам одного из источников, это позволит европейским странам быстрее закупать вооружения у США и избегать длительных бюрократических процедур.

Как отмечает Reuters, обсуждается минимум одна партия вооружений для Украины в рамках нового механизма.