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Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта для студентов

Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта для студентов Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта #codeforfuture, который проводится для студентов Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности
Наука и образование
6 апреля 2022 г. 14:21
Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта для студентов

Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта #codeforfuture, который проводится для студентов Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АДНГУ).

Как сообщили Report в министерстве образования, на встрече приняли участие представители Минобразования, международной школы математики и программирования «Алгоритмика», а также студенты этих вузов. В ходе встречи был представлен анализ результатов успеваемости студентов за прошедший период, дана подробная информация о преимуществах данного проекта, а также обсуждена проделанная работа по дальнейшему расширению проекта в следующем году.

Отметим, что проект #codeforfuture создает широкий спектр возможностей и перспектив для студентов в сфере программирования. Основная цель проекта – подготовка квалифицированных кадров для преподавания в школах предмета «Информатика».

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