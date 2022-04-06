Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта для студентов

Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта #codeforfuture, который проводится для студентов Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности

Состоялась отчетная встреча в рамках образовательного ИТ-проекта #codeforfuture , который проводится для студентов Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АДНГУ).

Как сообщили Report в министерстве образования, на встрече приняли участие представители Минобразования, международной школы математики и программирования «Алгоритмика», а также студенты этих вузов. В ходе встречи был представлен анализ результатов успеваемости студентов за прошедший период, дана подробная информация о преимуществах данного проекта, а также обсуждена проделанная работа по дальнейшему расширению проекта в следующем году.