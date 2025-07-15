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В Узбекистане задержаны лица, подозреваемые в краже свыше $78,7 млн с банковских карт

В Узбекистане задержаны лица, подозреваемые в краже свыше $78,7 млн с банковских карт В Узбекистане задержана группа подозреваемых в краже почти 1 млрд сумов (свыше $78,7 млн) с 177 банковских карт.
В регионе
15 июля 2025 г. 09:40
В Узбекистане задержаны лица, подозреваемые в краже свыше $78,7 млн с банковских карт

В Узбекистане задержана группа подозреваемых в краже почти 1 млрд сумов (свыше $78,7 млн) с 177 банковских карт.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Центра кибербезопасности МВД Узбекистана.

По сообщению ведомства, нарушители с помощью вирусных программ с расширением APK (формат файлов, используемый для распространения и установки приложений на устройствах Android) для устройств Android получали доступ к SMS-сообщениям, контактам, истории звонков и другим данным на телефонах пользователей. Затем они открывали себе доступ к банковским картам, с которых были украдены средства.

Участниками группы являются граждане разных государств, которые общались через закрытую группу в Telegram.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda bank kartlarından 79 milyon dollara yaxın vəsait oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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