В Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек

В ночь на 15 июля в Улан-Удэ из-за возгорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала самостоятельно эвакуировались 50 человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило региональное отделение МЧС.
Сообщение о загорании кровли железнодорожного вокзала в Улан-Удэ поступило поздно ночью.
"Силами 16 человек, семи единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в публикации ведомства.