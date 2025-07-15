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В Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек

В Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек В ночь на 15 июля в Улан-Удэ из-за возгорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала самостоятельно эвакуировались 50 человек.
В регионе
15 июля 2025 г. 09:26
В Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек

В ночь на 15 июля в Улан-Удэ из-за возгорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило региональное отделение МЧС.

Сообщение о загорании кровли железнодорожного вокзала в Улан-Удэ поступило поздно ночью.

"Силами 16 человек, семи единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в публикации ведомства.

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