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Спецслужба Узбекистана задержала за взятки заместителей хокимов, действующих и экс-чиновников

Спецслужба Узбекистана задержала за взятки заместителей хокимов, действующих и экс-чиновников Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана пресекли коррупционные действия заместителей хокимов, руководителей отделов статистики и Пенсионного фонда.
В регионе
15 июля 2025 г. 09:21
Спецслужба Узбекистана задержала за взятки заместителей хокимов, действующих и экс-чиновников

Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана пресекли коррупционные действия заместителей хокимов, руководителей отделов статистики и Пенсионного фонда.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

В частности, задержан заместитель хокима города Ханабада Андижанской области вместе с ранее судимым директором ООО, занимающегося торговлей спиртными напитками, при получении $20 тыс. Установлено, что они договорились содействовать местному предпринимателю в получении через аукцион 4 гектаров земли из резервного фонда хокимията для организации производства.

Кроме того, бывший заместитель хокима Андижанского района, начальник городского отдела статистики и ещё двое лиц, вступив в сговор, потребовали от предпринимателя $600 тыс. за оформление 6 гектаров земли в зоне свободной экономической зоны "Ипак цули". При передаче аванса в размере $150 тыс. они были задержаны.

Также установлено, что к незаконным действиям причастен бывший первый замначальника управления Комитета конкуренции и защите прав потребителей по Андижанской области, ныне возглавляющий частное агентство занятости. Он ранее получил $11 тыс. за обещание содействовать предпринимателю в получении земли.

В Ташкентской области начальник районного отдела Внебюджетного пенсионного фонда при Минэкономфине по Ахангаранскому району получил 1500 долларов взятки за восстановление утраченной трудовой книжки местного жителя и оформление выхода на пенсию по возрасту.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу. Следственные действия продолжаются.

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