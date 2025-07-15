МЧС Азербайджана предупреждает о растущей пожарной опасности на освобожденных территориях

МЧС Азербайджана предупреждает о растущей пожарной опасности на освобожденных территориях

МЧС Азербайджана призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности на освобожденных территориях, в частности в жаркие и сухие летние месяцы.

Как сообщили Report в ведомстве, с наступлением жаркой погоды значительно возрастает риск возникновения и быстрого распространения пожаров. Ситуация осложняется наличием многочисленных мин, заложенных на этих территориях, что существенно затрудняет работу по тушению возгораний.

В обращении подчеркивается, что даже небольшая неосторожность или безответственность в отношении пожарной безопасности может привести к катастрофическим последствиям.

"С сожалением приходится отметить, что несмотря на масштабную просветительскую работу, проводимую МЧС, особенно в последние дни в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах были зафиксированы пожары на открытых участках и в лесных массивах. Только благодаря самоотверженности пожарных удалось предотвратить разрастание этих пожаров и не допустить более тяжелых последствий. МЧС призывает граждан, проживающих и работающих на освобожденных от оккупации территориях, а также туристов строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жаркие и сухие летние месяцы, и тем самым заботиться о сохранении очаровательной природы, фауны и флоры Карабаха и Восточного Зангезура", - говорится в заявлении.