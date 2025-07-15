Трамп заявил, что не только разочарован в Путине, но и не доверяет ему

Трамп заявил, что не только разочарован в Путине, но и не доверяет ему

Трамп заявил, что не только разочарован Путиным, но и не доверяет ему

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не только разочарован в российском коллеге Владимире Путине, но и не доверяет ему. Как сообщает Report, об этом глава Белого дома заявил в комментарии ВВС. Трампа спросили, доверяет ли он российскому лидеру, на что он ответил: "Я не доверяю почти никому". Он также добавил, что разочарован во Владимире Путине и уверен, что шанс на урегулирование российско-украинского конфликта был упущен по меньшей мере четыре раза. "Я разочарован в нем, но я не закончил с ним. Но я разочарован в нем", - подчеркнул Трамп. По словам Трампа, Соединенные Штаты работают над тем, чтобы как можно скорее остановить кровопролитие в Украине. Подпишитесь на наш Telegram канал

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