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Япония создает орган по делам иностранцев

Япония создает орган по делам иностранцев Япония создает орган по делам иностранцев
Другие страны
15 июля 2025 г. 09:37
Япония создает орган по делам иностранцев

Япония создает новый правительственный орган для решения проблем, вызванных быстрым ростом числа иностранцев, прибывающих в страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabia.

“Этот орган будет служить межведомственным центром управления для реагирования на такие проблемы, как преступность и чрезмерный поток иностранных туристов”, - говориться в сообщении правительства.

Япония долгое время внедряла строгие иммиграционные законы, но постепенно смягчала их, чтобы компенсировать сокращение и старение рабочей силы.

В прошлом году число иностранных граждан, прибывших в Японию, достигло рекордного уровня в 3,8 миллиона человек.

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