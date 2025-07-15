TƏBIB: За последние шесть месяцев гражданам оказано более 44 млн медицинских услуг

TƏBIB: За последние шесть месяцев гражданам оказано более 44 млн медицинских услуг

В медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировано в общей сложности 12 млн 393 тыс. 131 обращение.

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBIB, из них 260 661 обращение было стационарным, а 12 млн 132 тыс. 470 — амбулаторным.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 4%.

За период январь-июнь наблюдался рост количества оказанных услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Так, за указанный период было оказано 44 млн 174 тыс. 73 медицинских услуги (из них 5 811 277 стационарных и 38 362 796 амбулаторных). Общее количество оказанных медицинских услуг увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом.

Также зафиксирован рост лабораторных услуг, оказанных гражданам в медицинских учреждениях. За первые 6 месяцев было проведено 18 млн 722 тыс. 731 лабораторное исследование, из которых 2 млн 843 тыс. 708 — стационарные, а 15 млн 879 тыс. 23 — амбулаторные. Таким образом, в общем количестве лабораторных услуг зафиксирован рост на 18% по сравнению с 2024 годом.

В то же время за период январь-июнь было выполнено 181 тыс. 352 хирургических операций и процедур (169 138 стационарных и 12 214 амбулаторных). Количество хирургических операций и процедур уменьшилось на 1% по сравнению с прошлым годом.