Brent подешевела до $68,92 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после объявления президентом США Дональдом Трампом нового плана по украинскому урегулированию.

Цены на нефть продолжают снижаться после объявления президентом США Дональдом Трампом нового плана по украинскому урегулированию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Сентябрьские фьючерсы на Brent к 9:15 по бакинскому времени дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,42%) до $68,92 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,15 (1,6%), до $69,21 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,34 (0,51%), до $66,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,47 (2,1%), до $68,98 за баррель.