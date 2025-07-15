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Brent подешевела до $68,92 за баррель

Brent подешевела до $68,92 за баррель Цены на нефть продолжают снижаться во вторник после объявления президентом США Дональдом Трампом нового плана по украинскому урегулированию.
Энергетика
15 июля 2025 г. 09:56
Brent подешевела до $68,92 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться после объявления президентом США Дональдом Трампом нового плана по украинскому урегулированию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Сентябрьские фьючерсы на Brent к 9:15 по бакинскому времени дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,42%) до $68,92 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $1,15 (1,6%), до $69,21 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,34 (0,51%), до $66,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,47 (2,1%), до $68,98 за баррель.

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