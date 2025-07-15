Депозитный портфель AFB Bank сократился

Депозитный портфель AFB Bank сократился

AFB Bank завершил первое полугодие текущего года с прибылью в 2,718 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года доходы AFB Bank составили 15,38 млн манатов (на 4,9% больше, чем годом ранее), расходы — 14,357 млн манатов (+13,1%), а экономия по отчислениям в специальные резервы - 1,695 млн манатов (созданы год назад). Налог на прибыль банк не платил.

На 1 июля текущего года активы AFB Bank составили 311,823 млн манатов (+4,8%). Из них 190,34 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 19,8%.

За отчетный период обязательства AFB Bank увеличились на 5,7% до 236,441 млн манатов, в том числе депозитный портфель сократился на 0,5% до 140,946 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 2,2% до 75,382 млн манатов.