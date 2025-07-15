Премьер-министр Казахстана: Девальвации тенге не ожидаем

В Казахстане предпосылок для резкого ослабления национальной валюты - тенге нет.

В Казахстане предпосылок для резкого ослабления национальной валюты - тенге нет.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил на пресс - конференции в Астане премьер- министр Олжас Бектенов.

"Девальвации мы не ожидаем", - заявил глава Кабмина, отвечая на вопрос журналистов о вероятности снижения курса тенге по отношению к долллару с 520 до 600 к концу года.

По его словам, в бюджете страны заложен базовый сценарий, при котором при цене на нефть в $60 за баррель курс тенге будет 540 тенге за $1.

При пессимистичном прогнозе, если цена на нефть будет $50 за баррель, курс доллара будет зависеть от рыночного спроса.