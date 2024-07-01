Сегодня Oxu.Az исполняется 11 лет

Сегодня новостному порталу Oxu.az исполняется 11 лет.

Сегодня новостному порталу Oxu.az исполняется 11 лет.

Как передает Report, основной веб-ресурс сайта www.oxu.az начал функционировать 1 июля 2013 года.

Портал, собравший за короткий период большую читательскую аудиторию, в течение дня сообщает читателям о важных событиях в политической, экономической, общественной, спортивной, культурной сферах.

На странице также представлены аналитические материалы о процессах в стране и в мире.

По словам главного редактора Oxu.az Ульви Сафарова, в будущем читателей ожидают новшества: "Наша главная цель - умножить успехи, достигнутые за 11 лет. За ними стоит большой труд. Уверен, что мы продолжим развиваться и добьемся еще больших успехов. Благодарим всех, кто нас читает и поддерживает".

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Oxu.az, желает успехов в работе!

Подробнее в видеоролике:

Видео, монтаж Башир Али