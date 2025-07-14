О нас

В Азербайджане вступил в силу закон "О теплоснабжении"

В Азербайджане вступил в силу закон "О теплоснабжении" Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении", принятый Милли Меджлисом 24 июня.
Энергетика
14 июля 2025 г. 17:09
В Азербайджане вступил в силу закон О теплоснабжении

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении", принятый Милли Меджлисом 24 июня.

Как сообщает Report, документ определяет основные принципы государственной политики в области теплоснабжения, основные цели государственного регулирования и обязанности государства. Кроме того, в документе закреплены полномочия государственных и местных органов самоуправления в этой сфере.

Согласно закону, орган (структура), определенный соответствующим исполнительным органом власти, будет отвечать за содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся на его балансе, обеспечит эффективное использование тепловой энергии на строительных объектах и недопущение теплопотерь, а также проведет работы по подготовке зданий государственного жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения к осенне-зимнему сезону.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения будут регулироваться в соответствии с законом "О регулируемых ценах". За исключением продукции субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на нерегулируемую продукцию в теплоснабжении будут определяться договорами между сторонами. Регулятор будет осуществлять мониторинг этих цен.

До 1 июля 2028 года регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения будет осуществлять орган, определенный соответствующим исполнительным органом власти.

Ильхам Алиев также подписал указ о применении закона "О теплоснабжении".

Согласно указу, определены уполномоченные органы по вопросам, связанным с новым законом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "İstilik təchizatı haqqında" qanun qüvvəyə minib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi