В Азербайджане вступил в силу закон "О теплоснабжении"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении", принятый Милли Меджлисом 24 июня.
Как сообщает Report, документ определяет основные принципы государственной политики в области теплоснабжения, основные цели государственного регулирования и обязанности государства. Кроме того, в документе закреплены полномочия государственных и местных органов самоуправления в этой сфере.
Согласно закону, орган (структура), определенный соответствующим исполнительным органом власти, будет отвечать за содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся на его балансе, обеспечит эффективное использование тепловой энергии на строительных объектах и недопущение теплопотерь, а также проведет работы по подготовке зданий государственного жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения к осенне-зимнему сезону.
Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения будут регулироваться в соответствии с законом "О регулируемых ценах". За исключением продукции субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на нерегулируемую продукцию в теплоснабжении будут определяться договорами между сторонами. Регулятор будет осуществлять мониторинг этих цен.
До 1 июля 2028 года регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения будет осуществлять орган, определенный соответствующим исполнительным органом власти.
Ильхам Алиев также подписал указ о применении закона "О теплоснабжении".
Согласно указу, определены уполномоченные органы по вопросам, связанным с новым законом.