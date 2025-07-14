В Азербайджане вступил в силу закон "О теплоснабжении"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении", принятый Милли Меджлисом 24 июня.

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении", принятый Милли Меджлисом 24 июня.

Как сообщает Report, документ определяет основные принципы государственной политики в области теплоснабжения, основные цели государственного регулирования и обязанности государства. Кроме того, в документе закреплены полномочия государственных и местных органов самоуправления в этой сфере.

Согласно закону, орган (структура), определенный соответствующим исполнительным органом власти, будет отвечать за содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся на его балансе, обеспечит эффективное использование тепловой энергии на строительных объектах и недопущение теплопотерь, а также проведет работы по подготовке зданий государственного жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения к осенне-зимнему сезону.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения будут регулироваться в соответствии с законом "О регулируемых ценах". За исключением продукции субъектов естественных монополий, цены (тарифы) на нерегулируемую продукцию в теплоснабжении будут определяться договорами между сторонами. Регулятор будет осуществлять мониторинг этих цен.

До 1 июля 2028 года регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения будет осуществлять орган, определенный соответствующим исполнительным органом власти.

Ильхам Алиев также подписал указ о применении закона "О теплоснабжении".

Согласно указу, определены уполномоченные органы по вопросам, связанным с новым законом.