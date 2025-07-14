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В Совете прессы Азербайджана обсудили ситуацию вокруг "Sputnik Азербайджан"

В Совете прессы Азербайджана обсудили ситуацию вокруг "Sputnik Азербайджан" 16:20
Медиа
14 июля 2025 г. 17:11
В Совете прессы Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Sputnik Азербайджан

Попытки Союза журналистов России, а также отдельных представителей российского медиасообщества перевести задержание руководителя "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и старшего редактора Евгения Белоусова в плоскость свободы слова, не дожидаясь результатов расследования, являются манипуляцией журналистскими стандартами и попыткой ввести в заблуждение международное общественное мнение.

Как сообщает Report, об этом заявлено на заседании Правления Совета прессы Азербайджана (СПА) при обсуждении письма Союза журналистов России к зарубежным организациям, журналистским и правозащитным ассоциациям по поводу ареста сотрудников агентства "Sputnik Азербайджан", а также ответного обращения СПА к международной общественности.

Глава Совета Рашад Меджид отметил, что в своем заявлении Совет подчеркнул недопустимость представления ситуации вокруг "Sputnik Азербайджан" как нарушения свободы слова. Документ направлен на русском и английском языках в адрес ведущих международных структур.

Участники заседания указали на антииазербайджанскую риторику части российских медиа, включая "Sputnik Азербайджан", который с 2022 года занимал предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Отмечено, что ранее деятельность агентства неоднократно выходила за рамки профессиональной журналистики.

Член Правления СПА, председатель Комиссии по международным отношениям Мушфиг Алескерли заявил, что антиазербайджанские тенденции в российских СМИ регулярно проявляют себя. Председатель комиссии также подчеркнул, что в 2022 году вещание азербайджанских медиаресурсов было заблокировано на территории России. Однако, когда Азербайджан находился в состоянии войны, аналогичных мер в отношении российских средств массовой информации не предпринималось. И даже несмотря на то, что в медиаорганах России формировались неверные, недопустимо предвзятые представления об Азербайджане, а 44-дневная война оценивалась чуть ли не как акт оккупации.

Было подчеркнуто, что арест Игоря Картавых и Евгения Белоусова не связан с их профессиональной деятельностью и соответствует законодательству Азербайджана. Попытки представить их арест как посягательство на свободу слова были названы манипуляцией и искажением сути дела.

На заседании отмечалось, что обращение Совета прессы вызвало возмущение в российском медиасообществе, поскольку документ Совета нивелирует полное предвзятости и лжи письмо СЖР. В числе недовольных - генеральный директор “России Сегодня” Дмитрий Киселёв. Попытка Киселёва представить обращение СП как незначительный документ свидетельствует о возможных дальнейших манипуляциях в российском медиасообществе в связи со "Sputnik Азербайджан". "И Совет прессы, и медиасообщество нашей страны должны быть готовы к таким негативным проявлениям", - заявлено на заседании.

Вместе с тем, члены правления выразили уверенность в том, что международное сообщество объективно оценит ситуацию и не позволит использовать тему свободы слова в качестве давления на Азербайджан. Было подчеркнуто, что расследование продолжается, и окончательные выводы можно делать только после его завершения.

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Версия на азербайджанском языке MŞ: Rusiya mediasının bəzi təmsilçilərinin "Sputnik Azərbaycan"la bağlı bəyanatları ictimai rəyi çaşdırmaq cəhdidir

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