В Азербайджане будут усовершенствованы механизмы контроля за охраняемыми зонами

В Азербайджане ожидаются изменения в Земельном кодексе, касающиеся механизмов контроля за охраняемыми зонами и консолидации земельных участков.

В Азербайджане ожидаются изменения в Земельном кодексе, касающиеся механизмов контроля за охраняемыми зонами и консолидации земельных участков.

Как сообщает Report, об этом говорилось на первом заседании Рабочей группы по совершенствованию Земельного кодекса.

На заседании были проведены широкие обсуждения по изучению и применению международного опыта в области управления земельными ресурсами, подготовке предложений по совершенствованию кодекса, разработке концепции.

В ходе обсуждений было признано необходимым учесть в новой концепции Земельного кодекса актуальные вызовы, в частности, связанные с изменением климата и его последствиями, предотвращением самовольного строительства на территории страны, недопущением нецелевого использования земель, соблюдением охранных зон, созданием новых механизмов контроля в данной сфере, а также консолидацией земельных участков.

Также выдвинуты предложения по повышению эффективности кадастрового учета и управления земельными ресурсами.