В связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа

В связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа

В Центре обучения и развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа в связи со 150-летним юбилеем национальной прессы.

Как сообщает Report, основной темой тренинга стали услуги, предоставляемые Агентством DOST.

Пресс-секретарь DOST Шахин Алиев отметил, что DOST является новшеством, влияющим на будущее Азербайджана в этой сфере.

"Это системная концепция, которая может способствовать тому, чтобы Азербайджан в будущем был на уровне современных развитых государств", - сказал он.

Отметим, что основной целью организации тренингов "Социальная журналистика" является полное информирование представителей медиа по вопросам социальной защиты, повышение навыков профессионального подхода к этим темам, развитие отраслевых знаний и установление эффективного сотрудничества с медиа.