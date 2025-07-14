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В связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа

В связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа В связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа
Медиа
14 июля 2025 г. 17:21
В связи со 150-летием национальной прессы проведен тренинг Социальная журналистика для представителей медиа

В Центре обучения и развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты проведен тренинг "Социальная журналистика" для представителей медиа в связи со 150-летним юбилеем национальной прессы.

Как сообщает Report, основной темой тренинга стали услуги, предоставляемые Агентством DOST.

Пресс-секретарь DOST Шахин Алиев отметил, что DOST является новшеством, влияющим на будущее Азербайджана в этой сфере.

"Это системная концепция, которая может способствовать тому, чтобы Азербайджан в будущем был на уровне современных развитых государств", - сказал он.

Отметим, что основной целью организации тренингов "Социальная журналистика" является полное информирование представителей медиа по вопросам социальной защиты, повышение навыков профессионального подхода к этим темам, развитие отраслевых знаний и установление эффективного сотрудничества с медиа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Mətbuatın 150 illik yubileyi münasibətilə media nümayəndələri üçün “Sosial Jurnalistika” təlimi keçirilib

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