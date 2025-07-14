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Стармер встретится с Трампом во время его частного визита в Шотландию

Стармер встретится с Трампом во время его частного визита в Шотландию Стармер встретится с Трампом во время его частного визита в Шотландию
Другие страны
14 июля 2025 г. 17:23
Стармер встретится с Трампом во время его частного визита в Шотландию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом во время частного визита американского лидера в Шотландию в конце этого месяца.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"Учитывая, что его визит является частным, официальной двусторонней встречи не будет, но премьер-министр рад принять приглашение президента встретиться во время его визита", - сообщили в офисе Стармера.

Поездка Трампа в Шотландию, где у него есть два гольф-курорта, пока официально не подтверждена Белым домом.

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