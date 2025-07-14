Жительница села Ханюрду: Мы покидали село вшестером, а возвращаемся шестью семьями

Жительница села Ханюрду Ходжалинского района Ситара Аббасова поделилась впечатлениями в связи с возвращением на родные земли.

Жительница села Ханюрду Ходжалинского района Ситара Аббасова поделилась впечатлениями в связи с возвращением на родные земли.

В комментарии корреспонденту Report в Ходжалы она сказала, что в 1992 году покинула село вместе с пятью членами семьи:

"Мы покидали село вшестером, а теперь возвращаемся шестью семьями. Мы уходили со слезами на глазах и чувством глубокой печали, не зная, что нас ожидает впереди. У нас почти не было шансов на выживание. Очень рады, что все трудности остались позади. Пусть будущие поколения никогда не испытают тех трудностей, с которыми столкнулись мы".