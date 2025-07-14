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Жительница села Ханюрду: Мы покидали село вшестером, а возвращаемся шестью семьями

Жительница села Ханюрду: Мы покидали село вшестером, а возвращаемся шестью семьями Жительница села Ханюрду Ходжалинского района Ситара Аббасова поделилась впечатлениями в связи с возвращением на родные земли.
Карабах
14 июля 2025 г. 16:48
Жительница села Ханюрду: Мы покидали село вшестером, а возвращаемся шестью семьями

Жительница села Ханюрду Ходжалинского района Ситара Аббасова поделилась впечатлениями в связи с возвращением на родные земли.

В комментарии корреспонденту Report в Ходжалы она сказала, что в 1992 году покинула село вместе с пятью членами семьи:

"Мы покидали село вшестером, а теперь возвращаемся шестью семьями. Мы уходили со слезами на глазах и чувством глубокой печали, не зная, что нас ожидает впереди. У нас почти не было шансов на выживание. Очень рады, что все трудности остались позади. Пусть будущие поколения никогда не испытают тех трудностей, с которыми столкнулись мы".

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Версия на азербайджанском языке Xocalı rayonu Xanyurdu sakini: Altı nəfərlə çıxmışdıq, altı ailə ilə geri döndük

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