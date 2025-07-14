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В Азербайджане задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов

В Азербайджане задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов В первой половине этого года 4 246 иностранцев были задержаны в Азербайджане в ходе мероприятий Государственной миграционной службы (ГМС) по борьбе с неконтролируемой миграцией.
Внутренняя политика
14 июля 2025 г. 17:24
В Азербайджане задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов

В первой половине этого года 4 246 иностранцев были задержаны в Азербайджане в ходе мероприятий Государственной миграционной службы (ГМС) по борьбе с неконтролируемой миграцией.

Как сообщает Report со ссылкой на ГМС, в отношении этих лиц были вынесены административные постановления.

Установлено, что задержанные проживали в стране без документов на право пребывания и проживания (нелегально), занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели прибытия, были привлечены к незаконной трудовой деятельности или проживали не по месту регистрации.

Всего за этот период в стране принято 9 714 решений по фактам нарушения правил пребывания, проживания, трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства, а также по другим административным правонарушениям.

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