В Азербайджане разработают правила пользования тепловой энергией

В Азербайджане разработают правила пользования тепловой энергии

В соответствии с сегодняшним указом президента Азербайджана Ильхама Алиева о применении закона "О теплоснабжении", Кабинет министров должен в течение 9 месяцев подготовить и представить главе государства "Правила пользования тепловой энергией".

Как сообщает Report, правительство также обязано определить случаи, когда при проектировании многоквартирных жилых домов допускается установка индивидуальных систем отопления в каждой квартире, а также установить параметры охранных зон тепловых сетей и требования к проведению хозяйственных работ на этих территориях.

Министерство энергетики в свою очередь должно в аналогичный срок разработать правила монтажа тепловых установок, техники безопасности при их эксплуатации и технического обслуживания, а также принять меры по реализации других положений закона.