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В Азербайджане разработают правила пользования тепловой энергией

В Азербайджане разработают правила пользования тепловой энергией В Азербайджане разработают правила пользования тепловой энергии
Энергетика
14 июля 2025 г. 17:26
В Азербайджане разработают правила пользования тепловой энергией

В соответствии с сегодняшним указом президента Азербайджана Ильхама Алиева о применении закона "О теплоснабжении", Кабинет министров должен в течение 9 месяцев подготовить и представить главе государства "Правила пользования тепловой энергией".

Как сообщает Report, правительство также обязано определить случаи, когда при проектировании многоквартирных жилых домов допускается установка индивидуальных систем отопления в каждой квартире, а также установить параметры охранных зон тепловых сетей и требования к проведению хозяйственных работ на этих территориях.

Министерство энергетики в свою очередь должно в аналогичный срок разработать правила монтажа тепловых установок, техники безопасности при их эксплуатации и технического обслуживания, а также принять меры по реализации других положений закона.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "İstilik enerjisindən istifadə qaydaları" hazırlanacaq

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