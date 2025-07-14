Лондонский аэропорт Саутенд приостановил свою работу после крушения бизнес-джета

Лондонский аэропорт Саутенд приостановил свою работу после крушения бизнес-джета

Лондонский аэропорт Саутенд в Эссексе приостановил свою работу после крушения небольшого самолета 13 июля.

Как передает Report, агентство Reuters со ссылкой на аэропорт.

“Все рейсы в/из аэропорта отменены, полиция, экстренные службы и следователи по расследованию авиакатастроф занимаются расследованием инцидента”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, крушение бизнес-джета Beechcraft King Air B200 произошло в воскресенье днем в аэропорту Саутенд.

Отмечается, что самолет взорвался и превратился в "огненный шар" сразу после взлета. Число жертв уточняется.