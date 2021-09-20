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Судья получил пожизненную дисквалификацию за работу в нетрезвом состоянии

Судья получил пожизненную дисквалификацию за работу в нетрезвом состоянии Федерация хоккея Москвы наказала главного судью Емельяна Майорова, который управлял матчем "Спартак Спорттех" - "Академия Харламова" на детском хоккейном турнире в нетрезвом состоянии.
Командные
20 сентября 2021 г. 15:19
Судья получил пожизненную дисквалификацию за работу в нетрезвом состоянии

Федерация хоккея Москвы наказала главного судью Емельяна Майорова, который управлял матчем "Спартак Спорттех" - "Академия Харламова" на детском хоккейном турнире в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, рефери был пожизненно дисквалифицирован. Решение было принято на заседании спортивно-дисциплинарного комитета.

19 сентября в интернете появилось видео, на котором нетрезвый судья в состоянии алкогольного опьянения не смог удержать равновесия и упал на матче детского хоккейного турнира.

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