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Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью

Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью "Аэропорт в Физули важен для раскрытия туристического потенциала Карабаха"
Инфраструктура
27 февраля 2021 г. 14:15
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью

Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) Фархан Гулиев.

По его словам, более 30 лет эти территории Азербайджана были оккупированы, и оккупационная политика Армении стала разрушительной для этих земель.

"В течении 30 лет воздушное пространство на этой территории было закрыто для международных полетов и вся инфраструктура была уничтожена Арменией. Благодаря мудрой политике нашего президента Ильхама Алиева Азербайджан вернул свои территории. Нам было поручено построить Физулинский аэропорт в соответствии со всеми международными стандартами", - заявил Ф. Гулиев на встрече с иностранными журналистами, которые прибыли в Физулинский район, чтобы ознакомиться с ходом строительства.

Он проинформировал, что аэропорт в Физули уже был включен в каталог международных индексов местоположений как аэропорт Азербайджана. Аэропорт будет оснащен современной навигационной системой, в частности, будет установлена авиадиспетчерская вышка (Air traffic control tower), а также пассажирский терминал.

"Этот аэропорт важен для раскрытия туристического потенциала Карабаха, в частности, жемчужины Азербайджана - Шуши. Кроме того он станет неким региональным авиахабом. Открытие аэропорта планируется к осени", - заявил Ф. Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке AZANS direktoru: “Hava limanı Qarabağın turizm potensialının açılması üçün vacibdir”

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